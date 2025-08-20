Isparta'da Çocuk Demir Korkuluğa Saplandı - Son Dakika
Isparta'da Çocuk Demir Korkuluğa Saplandı

Isparta\'da Çocuk Demir Korkuluğa Saplandı
20.08.2025 16:08
Isparta'da apartman girişindeki demir korkuluklar nedeniyle yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da apartman girişindeki demir korkulukların üzerinden atlamak isteyen çocuğun bacağına demir saplandı. İtfaiye ekiplerinin demiri keserek kurtardığı çocuk, bacağındaki demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi 127. Cadde üzerindeki bir apartmanın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çınar A., apartman girişindeki demir korkulukların üzerinden atlamak isterken sivri demirlerden biri sol bacağına saplandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğun bacağına saplanan demir korkuluğu keserek, Ramazan Çınar A.'yı bulunduğu yerden kurtardı. Ardından sağlık ekipleri, yaralı çocuğu bacağındaki demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırdı. Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
