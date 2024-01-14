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Isparta'da Doğa Gezintisi Sırasında Düşen Şahıs AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta'da Doğa Gezintisi Sırasında Düşen Şahıs AFAD Tarafından Kurtarıldı

Isparta'nın Çukur köyünde doğa gezintisine çıkan Hamza Şener Çelikkol, dengesini kaybederek düştü ve ayağını kırdı. Çelikkol, yardım çağrısı yaparak mahsur kaldığı yerden kurtarılmayı bekledi. AFAD ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yarım saatlik bir çalışmanın ardından ekipler, sedye yardımıyla Çelikkol'u bulunduğu bölgeden indirerek hastaneye götürdü.

Isparta\'da Doğa Gezintisi Sırasında Düşen Şahıs AFAD Tarafından Kurtarıldı
14.01.2024 - 19:28,
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Isparta'da doğa gezintisi sırasında düşerek ayağı kırılan şahıs, mahsur kaldığı yerden AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çukur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğada gezintiye çıkan Hamza Şener Çelikkol dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu ayağı kırılan Çelikkol, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD'a bağlı bir arama kurtarma aracı ve 2 arama kurtarma teknisyeni sevk edildi. Yaklaşık yarım saat sonra Çelikkol'a ulaşan ekipler, yaralıyı sedye yardımıyla bulunduğu bölgeden indirdi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Doğa Gezintisi Sırasında Düşen Şahıs AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da Doğa Gezintisi Sırasında Düşen Şahıs AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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