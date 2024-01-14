Isparta\'da Doğa Gezintisi Sırasında Düşen Şahıs AFAD Tarafından Kurtarıldı

Isparta'da doğa gezintisi sırasında düşerek ayağı kırılan şahıs, mahsur kaldığı yerden AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çukur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğada gezintiye çıkan Hamza Şener Çelikkol dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu ayağı kırılan Çelikkol, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD'a bağlı bir arama kurtarma aracı ve 2 arama kurtarma teknisyeni sevk edildi. Yaklaşık yarım saat sonra Çelikkol'a ulaşan ekipler, yaralıyı sedye yardımıyla bulunduğu bölgeden indirdi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ISPARTA