Isparta\'da Dolandırıcılık Operasyonu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden "yedek oto parça" siparişi yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Isparta merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli ve Osmaniye illerinde 18 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Öte yandan operasyon kapsamında 20 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA