Isparta\'da Drift Yapan Sürücü Yakalandı

Isparta'da geçtiğimiz gün KGYS ekiplerince drift yaparken tespit edilen sürücü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası kesilirken, drift anları kameralarca anbean kaydedildi.

Isparta'da geçtiğimiz gün gece saat 03.00 sıralarında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görevlileri tarafından drift attığı belirlenen araç sürücüsü, olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yakalandı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereği idari para cezası uygulandı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. - ISPARTA