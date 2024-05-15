Isparta'da düşen uçağın ortağı olan firari Yavuz Çizmeci İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da düşen uçağın ortağı olan firari Yavuz Çizmeci İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Isparta\'da düşen uçağın ortağı olan firari Yavuz Çizmeci İstanbul Havalimanı\'nda yakalandı

2007 yılında Isparta'da düşen uçağın ortaklarından Yavuz Çizmeci, Gaziantep'e gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 17 yıldır firari olan Çizmeci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

15.05.2024 12:32
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2007 yılında Isparta'da düşen uçağın ait olduğu hava yolu firmasının ortaklarından Yavuz Çizmeci, Gaziantep'e gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 17 yıldır firari durumda olan Çizmeci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

2007 yılında Isparta'da düşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği uçağın ait olduğu hava yolu firmasının ortaklarından Yavuz Çizmeci'ye taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havaliman'da şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Polisler, İbrahim Özkan adına düzenlenmiş sahte kimlik ibraz eden şüphelinin fotoğrafından şüphelendi. Bunun üzerine parmak izi kontrolü yapan polisler, kimliğin sahte olduğunu ve şüphelinin Yavuz Çizmeci olduğunu tespit etti.

17 yıldır firari olarak aranıyordu

Isparta'da 57 kişinin hayatını kaybettiği uçağın sahibi olan havayolu şirketinin ortaklarından olan ve 17 yıldır firari olan Yavuz Çizmeci, Gaziantep'e gitmek için geldiği İstanbul Havalimanında polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Cezaevine gönderildi

İstanbul Havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çizmeci, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlatılan Çizmeci, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ulaşım, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da düşen uçağın ortağı olan firari Yavuz Çizmeci İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

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