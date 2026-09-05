Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Isparta'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 bin 436 adet sentetik kannabinoid ve 0,55 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Isparta'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Eylül 2026 tarihinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 14 bin 436 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 0,55 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: İHA
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