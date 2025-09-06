Isparta\'da Estetisyen Ölü Bulundu

Isparta'da yaşayan 32 yaşındaki uzman estetisyen evinde ölü bulundu. Estetisyenin, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Isparta'nın Ayazmana Mahallesi 237. Cadde'de edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine Gülver'in yaşadığı daireye giren ekipler, genç kadını yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülver'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Gülver'in bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi. Konu ile ilgili Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekiplerine bilgi verilerek çalışma başlatıldı. Gülver'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - ISPARTA