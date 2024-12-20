Isparta\'da FETÖ Üyesi İki Şahıs Yakalandı

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Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E. ve 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından yakalanan şahıslar Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ISPARTA