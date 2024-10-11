Isparta'da Firari Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı

Isparta'da çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar suçundan 25 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 25 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile aranan Ş.Ç. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi. Ş.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
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