Isparta'da Fuhuş Operasyonunda 8 Kişiye Para Cezası - Son Dakika
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Isparta'da Fuhuş Operasyonunda 8 Kişiye Para Cezası

Isparta\'da Fuhuş Operasyonunda 8 Kişiye Para Cezası

Isparta'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonlarında 4 farklı adrese baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 8 kişiye toplamda 104 bin 960 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan adresler ise 360 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı. Ayrıca, Isparta'da faaliyet gösteren 313 işyeri denetlendi ve 6 işyerine mevzuata aykırı faaliyetlerinden dolayı işlem yapıldı.

28.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:00
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Isparta'da emniyet ekiplerince 4 farklı adrese yapılan fuhuş operasyonlarında 8 şahsa 104 bin 960 TL para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; 4 adrese operasyon yapılarak 8 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 104 bin 960 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan 4 adres ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile yazışma yapılarak fuhuş yapılan adresler 360 gün mühürlenerek kapatıldı. Ayrıca Isparta'da faaliyet gösteren 313 işyeri denetlenerek 6 işyerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Fuhuş Operasyonunda 8 Kişiye Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Fuhuş Operasyonunda 8 Kişiye Para Cezası - Son Dakika
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