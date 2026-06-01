Isparta\'da Geniş Çaplı Denetim: 4 Aranan Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir hafta içerisinde geniş çaplı denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi. Bu çerçevede 36 bin 287 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Trafik ve asayiş uygulamalarında toplam 25 bin 646 araç kontrol edilirken, denetimlerde 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA