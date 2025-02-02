Isparta\'da Güven ve Huzur Denetimleri

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Güven ve Huzur" denetimlerinde binlerce kişi ve araç sorgulandı. Kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanırken, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Asayiş Şube Amirliği ekiplerince geçtiğimiz gün 24 saat içerisinde yapılan denetimlerde 3 bin 540 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı, 2 bin 207 araç kontrol edildi. Denetimler kapsamında kurallara uymadığı belirlenen 336 sürücüye idari para cezası kesildi. Öte yandan, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyet güçlerinin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - ISPARTA