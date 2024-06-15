3.Sayfa

Isparta'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta Yalvaç Konya Karayolu Kuyucak köyü Aşağı ağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalvaç istikametinden Çetince köyü istikametine seyir halinde olan Osman D. idaresindeki 32 YP 758 plakalı siyah Citroen marka hafif ticari araç ile Yalvaç istikametine doğru seyir halinde olan Osman E. idaresindeki 35 ADB 535 plakalı Fiat marka minibüs çapıştı. Çarpışmanın şiddeti ile hafif ticari araç savrularak yan yattı ve araçta yolcu olarak bulunan Müşerref D., Hilal D., (30), Berra Nur D. ve Osman Barış D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçlar olay yerine gelen çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, ekipler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.