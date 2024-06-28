Isparta'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ehliyetsiz sürücü yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ehliyetsiz sürücü yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile ehliyetsiz motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumu iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

28.06.2024 19:48
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Isparta'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. (72) idaresindeki 42 FDD 35 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Abacılar Mahallesi Cenon kavşağına giriş yaptığı esnada aynı bulvarda yeni sanayi sitesine seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü D.K.Ç. (16) idaresindeki 32 ADV 459 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ehliyetsiz sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ehliyetsiz sürücü yaralandı - Son Dakika
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