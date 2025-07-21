Isparta\'da Hırdavatçıya Silahlı Saldırı

Isparta'nın Sanayi Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir hırdavatçı dükkanına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinin camlarında zarar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde bulunan Gülpeter Sanayi Sitesi içerisindeki bir hırdavatçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah iş yerine gelen işletme sahibi Ender K., dükkanın ön camının kurşunlandığını fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Ender K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, iş yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk tespitlerde dükkanın ön camına 3 el ateş edildiği belirlendi. Olay yerinde boş kovanlar bulundu ve kriminal inceleme başlatıldı. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin tespiti için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri polis ekipleri tarafından mercek altına alındı. Şikayetçi olan Ender K.'nın ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA