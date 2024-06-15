Isparta'da hırsızlık yapan şüpheliler Ankara'da yakalandı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4 eve girerek ziynet eşyalarını çalan biri suça karışmış çocuk diğeri kadın 2 şüpheli, Ankara'da yakalandı. Tekrar Isparta'ya getirilen şüphelilerden biri, gazetecilerin 'Pişman mısın?' sorusuna, "Çok pişmanım" yanıtını verdi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 8 Haziran günü Yazla Mahallesinde yaşanan hırsızlık olayı, Eğirdir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucu aydınlatıldı. Eğirdir'de 4 eve girerek, ev sahiplerinin çeşitli ziynet eşyalarını Ç. U. (27) ve C. Y. (17) Ankara ilinde yakalanarak, Eğirdir'e getirildi.

Eğirdir Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadın hırsızlar, buradaki sorgularının ardından Eğirdir Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Ç. U., hırsızlık yaptığı için çok pişman olduğunu ifade etti.

Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. - ISPARTA