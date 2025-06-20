Isparta genelinde düzensiz göçle mücadele ve trafik güvenliğine yönelik gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 binin üzerinde şahıs sorgulandı, kusurlu sürücülere cezai işlem uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis sorumluluk bölgesinde düzensiz göçle mücadele ve trafik güvenliğine yönelik kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. İl merkezi ve ilçeleri kapsayan denetimlerde toplam 3 bin 332 şahıs sorgulanırken, 955 araç kontrol edildi. Uygulama kapsamında, kusurlu bulunan 11 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Huzur Uygulaması: 3 Bin Şahıs Sorgulandı - Son Dakika
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