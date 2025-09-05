Beton mikserine düşen işçi feci şekilde can verdi

Isparta'da merkez Kuleönü beldesinde yer alan kilit parke taşı işletmesinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; fabrikada işçi olarak çalışan 51 yaşındaki Bekir Aydınlı, çalışma esnasında beton mikserine düştü.

BETON MİKSERİNE DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Makinanın içinde sıkıştığını fark eden mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bekir Aydınlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.