Isparta\'da Kaynak Makinesinden Sıçrayan Kıvılcımlar Yangın Çıkardı

Isparta'da kaynak makinesinin çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar yan taraftaki odunluğu yaktı. Odunluk yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 11.30'da sıralarında Gülcü Mahallesi 119. cadde üzerindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Kaynak çalışması sırasında kıvılcımların sıçraması sonucu yan taraftaki odunlukta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda odunluğun bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. - ISPARTA