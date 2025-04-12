Isparta\'da Komiser Akkoyun Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Isparta'da gece saatlerinde, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Nazım Akkoyun, istirahatteyken otomobiliyle ağaca çarpıp su kanalına düştüğü kazada, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saat 00.40 sıralarında Isparta'nın Emre Mahallesi, Gökçay Mesire Alanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazım Akkoyun'un kullandığı 34 DAJ 348 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra su kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Nazım Akkoyun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden taziye mesajı

Kaza sonrası Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Akkoyun, 12 Nisan (bugün) tarihinde Gökçay Mesire Alanı mevkisinde istirahatli olduğu sırada trafik kazası geçirmiş ve vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Komiser Nazım Akkoyun'un cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA