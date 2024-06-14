Isparta'da Kumar Operasyonu: 4 Şahsa Para Cezası - Son Dakika
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Isparta'da Kumar Operasyonu: 4 Şahsa Para Cezası

Isparta'da emniyet ekipleri tarafından kumar oynandığı tespit edilen bir derneğe yapılan operasyonda 4 şahsa toplamda 25 bin 700 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, fuhuş yapılan 5 farklı adrese yapılan operasyonda 13 şahsa işlem yapılarak 170 bin 560 TL para cezası uygulandı ve 4 adres 90 gün mühürlenerek kapatıldı.

14.06.2024 14:13
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Isparta'da emniyet ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen derneğe yapılan operasyon sonucunda 4 şahsa 25 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Isparta'da emniyet ekiplerince kumar oynandığı tesit edilen bir derneğe operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda kumar oynayan 4 şahsa 25 bin 700 TL para cezası uygulandı 1 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılmıştır.

Ayrıca, ekipler tarafından 5 farlı adrese operasyon yapılarak 13 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak, 170 bin 560 TL para cezası uygulandı. 2 şahsa ise adli işlem yapıldı. Fuhuş yapılan 4 adres 90 gün mühürlenerek kapatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kumar Operasyonu: 4 Şahsa Para Cezası - Son Dakika

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