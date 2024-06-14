Isparta'da Kumar Operasyonu: 4 Şahsa Para Cezası

3.Sayfa

Isparta'da emniyet ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen derneğe yapılan operasyon sonucunda 4 şahsa 25 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Isparta'da emniyet ekiplerince kumar oynandığı tesit edilen bir derneğe operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda kumar oynayan 4 şahsa 25 bin 700 TL para cezası uygulandı 1 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılmıştır.

Ayrıca, ekipler tarafından 5 farlı adrese operasyon yapılarak 13 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak, 170 bin 560 TL para cezası uygulandı. 2 şahsa ise adli işlem yapıldı. Fuhuş yapılan 4 adres 90 gün mühürlenerek kapatıldı. - ISPARTA