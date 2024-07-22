Isparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonu: 3 Kişiye Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonu: 3 Kişiye Para Cezası

Isparta\'da Kumar ve Fuhuş Operasyonu: 3 Kişiye Para Cezası

Isparta'da yapılan çalışmalarda bir dernekte kumar oynandığı tespit edilerek, 3 kişiye 19 bin 275 TL para cezası uygulandı. Ayrıca bir masaj salonu ve 2 adrese operasyon düzenlenerek 6 kişi fuhuş yapmaktan işlem gördü. Toplamda 78 bin 720 TL para cezası uygulandı ve 5 iş yerine mevzuata aykırı faaliyetten işlem yapıldı.

22.07.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edilerek, 3 şahsa 19 bin 275 TL para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince 18 Temmuz günü çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edilerek, kumar oynayan 3 şahsa 19 bin 275 TL para cezası uygulandı. 1 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılarak ele geçirilen bin 620 TL paranın mülkiyeti kamuya geçirildi.

Ayrıca bir masaj salonu olmak üzere 2 adrese operasyon yapılarak 6 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapıldı. 78 bin 720 TL para cezası uygulanarak 1 şahsa adli işlem uygulandı. Çalışmalar çerçevesinde faaliyet gösteren 212 iş yeri denetlendi. 5 iş yerine ise mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Operasyon, Isparta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonu: 3 Kişiye Para Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:23:28. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonu: 3 Kişiye Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement