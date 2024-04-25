Isparta'da kurtlar çobana dehşeti yaşattı bir keçiyi telef etti - Son Dakika
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Isparta'da kurtlar çobana dehşeti yaşattı bir keçiyi telef etti

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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde keçi sürüsüne saldıran kurtlar, çobanı yaraladı ve bir keçiyi telef etti. Çoban Hasan Demirbaş, son iki ayda kurtların 15 keçisini yediğini belirtti. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı çoban, hastanede tedavi edildi ve kuduz aşısı yapıldı. Demirbaş, kurt sorununun bölgede çok fazla olduğunu ifade etti.

25.04.2024 16:34
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Isparta'da kurtlar çobana dehşeti yaşattı bir keçiyi telef etti

ISPARTA - Isparta'da kurtların keçi sürüsüne saldırması sonucu çoban yaralandı, 1 keçi ise telef oldu. Yaşadığı korkuyu anlatan çoban Hasan Demirbaş "Son iki ayda kurtlar 15 keçimi yedi" dedi.

Olay, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde keçilerini otlatmaya çıkaran çoban Hasan Demirbaş kurt saldırısı sonucu yaralandı.1 keçinin ise telef olduğu olay sonrası bölgeye ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Çoban Hasan Demirbaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Sütçüler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kuduz aşısının ardından tedavi edildi.

Saldırı sonucu yaşadığı korkuyu anlatan Demirbaş son iki ayda 15 küçükbaş hayvanının telef olduğunu belirterek "Kurt keçinin birini tuttu bende koştum koşarken 3 kurt keçiyi sürüklüyordu. Arkamda ağaç kıpırdaması oldu döndüm başka bir kurt bana saldırarak iki ayağını omuzlarıma attı. Ben ceketimi kafama çektim. Üstümde ağırlığıyla yere indim. Arkasından benim sürü köpeğim geldi. O kurdu ısırınca bizi saldı. Elimden yaralandım. Kurtlar iki ay içerisinde 15 tane keçimi telef etti. Daha sonra sağlık ekiplerine haber vermişler hastaneye gittik kuduz aşısı oldum. Kurt sorunu burada çok fazla " dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da kurtlar çobana dehşeti yaşattı bir keçiyi telef etti - Son Dakika

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