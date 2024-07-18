Isparta'da mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Isparta'da kayalık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Isparta'nın merkeze bağlı Çobanisa köyü bölgesinde bulunan Davraz Dağı Geyiktaşı mevkii kayalık alanda 6 adet keçi, otlatıldığı esnada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye alınan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu keçiler mahsur kaldığı bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - ISPARTA
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