Isparta'da mahsur kalan keçiler kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta'da mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Isparta'nın Çobanisa köyünde bulunan kayalık alanda mahsur kalan 6 keçi, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

18.07.2024 18:34
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Isparta'da kayalık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Isparta'nın merkeze bağlı Çobanisa köyü bölgesinde bulunan Davraz Dağı Geyiktaşı mevkii kayalık alanda 6 adet keçi, otlatıldığı esnada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye alınan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu keçiler mahsur kaldığı bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da mahsur kalan keçiler kurtarıldı - Son Dakika

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