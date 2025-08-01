Isparta\'da Mermer Bloğuna Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Isparta'da seyir halindeki tırdan düşen mermer bloğuna çarpan otomobildeki sürücü yaralandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Isparta merkeze bağlı Karaçal köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BSJ 48 plakalı Fiat marka otomobil ile seyir halinde olan 79 yaşındaki Helena K., önünde ilerleyen 15 ABP 191 plakalı ve Ufuk A. (54) idaresindeki tırın dorsesinden yola düşen mermer bloğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü Helena K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR