Isparta'da Midibüs Kazası: 5 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Midibüs Kazası: 5 Ölü, 25 Yaralı

Isparta\'da Midibüs Kazası: 5 Ölü, 25 Yaralı
21.06.2026 10:04
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Gelendost'taki midibüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, aralarında sürücünün de bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Emre C. idaresindeki 42 BFT 431 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralılardan biri kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi. Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Midibüsteki yolcuların tamamı kadındı

Öte yandan kazaya karışan midibüste bulunan yolcuların tamamının kadın olduğu bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı

Kazada hayatını kaybedenlerin Kezban Baysal (60), Gülperi Ertürk (77), Meryem Dinç (70), Öznur Altuntaş (37) ve Rahime Şahin (54) olduğu öğrenildi. Yetkililer tarafından kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Gelendost, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Midibüs Kazası: 5 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika

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