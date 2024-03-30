Isparta'da motosiklet hırsızlığı kamerada
ISPARTA - Isparta'da meydana gelen motosiklet hırsızlığı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren şahıs hakkında 1 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Olay, 26 Mart tarihinde günü gece saatlerinde Hızırbey Mahallesi 111 cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 AEC 015 plakalı 160 bin TL değerinde motosiklet çalındı. Motosiklet hırsızlığı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şapkalı bir şahısın motosikletin yanına gelerek hareket ettirmesi ve hızla uzaklaşması yer aldı. İhbar üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.E olduğu tespit edilerek yakalandı. Şüpheli İ.E.'nin ayrıca cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 1 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği Cumhuriyet başsavcılığı tarafından tutuklandı.
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