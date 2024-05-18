Isparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Isparta\'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

18.05.2024 13:40
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Isparta'da motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Isparta Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Ali Osman Karademir (19) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, motosiklet sürücüsü Karademir'in olay yerinde hayatını kaybettiği, motosiklette yolcu olarak bulunan D.K.'nin (24) ise yaralandığı belirlendi. Yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, Karademir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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