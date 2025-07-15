Isparta\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, motosiklet sürücüsü belediyenin araç yolundan geçirdiği elektrik kablosunu korumak amacıyla yaptığı kasise çarpınca dengesini kaybederek yola savruldu. Yaklaşık 2 metre sürüklenerek ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Ulvikale Mahallesi 103. Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Y. idaresindeki 32 AEE 260 plakalı motosiklet, seyir halindeyken Şarkikaraağaç belediyesi ekiplerinin, araç yolundan geçirilen elektrik kablosunu korumak amacıyla yaptığı kasise çarptı. Kasis nedeniyle dengesini kaybeden sürücü, motosikletiyle birlikte yaklaşık 2 metre savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Y., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kameralara anbean yansıdı

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen motosikletin, kasisi geçmesinin hemen ardından kontrolden çıkarak devrildiği ve sürücünün motosiklet ile birlikte metrelerce sürüklendiği görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA