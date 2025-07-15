Isparta'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Isparta'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Isparta\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
15.07.2025 12:13  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, belediye ekiplerinin yaptığı kasise çarpan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek savruldu ve ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, motosiklet sürücüsü belediyenin araç yolundan geçirdiği elektrik kablosunu korumak amacıyla yaptığı kasise çarpınca dengesini kaybederek yola savruldu. Yaklaşık 2 metre sürüklenerek ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Ulvikale Mahallesi 103. Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Y. idaresindeki 32 AEE 260 plakalı motosiklet, seyir halindeyken Şarkikaraağaç belediyesi ekiplerinin, araç yolundan geçirilen elektrik kablosunu korumak amacıyla yaptığı kasise çarptı. Kasis nedeniyle dengesini kaybeden sürücü, motosikletiyle birlikte yaklaşık 2 metre savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Y., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kameralara anbean yansıdı

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen motosikletin, kasisi geçmesinin hemen ardından kontrolden çıkarak devrildiği ve sürücünün motosiklet ile birlikte metrelerce sürüklendiği görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Şarkikaraağaç, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Gurbetçiler geliyor Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Tuvana Türkay’dan İtalya sokaklarında cesur kombin Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
Beşiktaş’tan Jadon Sancho açıklaması Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Diego Carlos’un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Diego Carlos'un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
Konyaspor, Beşiktaş’tan istiyor Can Keleş için ilk teklif yapıldı Konyaspor, Beşiktaş'tan istiyor! Can Keleş için ilk teklif yapıldı
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
Iğdır’da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı Iğdır'da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!

11:56
Özel’den Erdoğan’a “süreç“ çağrısı: Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak
Özel'den Erdoğan'a "süreç" çağrısı: Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
17:06
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran “Rojava“ iddiası DEM Parti’den açıklama geldi
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran "Rojava" iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi
16:50
İngiltere’de küçük uçak kalkıştan hemen sonra yere çakıldı: 4 ölü
İngiltere'de küçük uçak kalkıştan hemen sonra yere çakıldı: 4 ölü
16:49
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ mensupları yakalandı
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ mensupları yakalandı
16:44
Yusuf Yazıcı’ya iki sürpriz talip
Yusuf Yazıcı'ya iki sürpriz talip
16:43
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Gülerek poz vermişler
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Gülerek poz vermişler
16:37
Isparta’da tartışma kanlı bitti Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
Isparta'da tartışma kanlı bitti! Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
16:36
Beşiktaş, Chamberlain’in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti
16:30
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya’dan ceza yedi
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya'dan ceza yedi
16:23
Trabzonspor transferde büyük oynuyor Yeni hedef Atletico Madrid’in yıldızı
Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı
16:07
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 12:19:29. #7.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.