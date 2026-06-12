Isparta\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Isparta'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. yönetimindeki 32 AFR 801 plakalı motosiklet, Isparta-Yalvaç kara yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yola savruldu. Kazada sürücü ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.A., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Isparta'ya sevk edildi. Trafiğe kapanan yol yapılan incelemelerin ardından yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA