Isparta'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Isparta\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
12.06.2026 11:02
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Yalvaç'ta düşen motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı; kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

Isparta'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. yönetimindeki 32 AFR 801 plakalı motosiklet, Isparta-Yalvaç kara yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yola savruldu. Kazada sürücü ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.A., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Isparta'ya sevk edildi. Trafiğe kapanan yol yapılan incelemelerin ardından yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğsem Efe Tuğsem Efe:
    umarım sürücü çabuk iyileşir böyle kazalar gerçekten trajik 0 0 Yanıtla
  • Hasan Ulaş Sertkaya Hasan Ulaş Sertkaya:
    artık gençler motosikletle ölüm kalım oynuyo aileler için dert bu işler 0 0 Yanıtla
  • Umut Tahtacı Umut Tahtacı:
    motosiklet kazaları artık çok sık oluyor yazık gerçekten bu adamın başına ne geldi merak ettim ama iyi ki hastaneye yetişmişler hızlı müdahale önemli 0 0 Yanıtla
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