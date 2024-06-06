Isparta'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

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Isparta'da motosikletli kurye ile ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Isparta'nın Yalvaç içesine bağlı Kaşyukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye Uğur Ö. (24) idaresindeki 32 AEJ 489 plakalı motosiklet, Kaşyukarı Mahallesi Çifteler Caddesi'nden çıkış yapan ehliyetsiz sürücü İ.Y. (16) idaresindeki 32 YN 018 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan motosikletler çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA