Isparta'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, motosikletli kurye ile ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.06.2024 21:55
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Isparta'da motosikletli kurye ile ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Isparta'nın Yalvaç içesine bağlı Kaşyukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye Uğur Ö. (24) idaresindeki 32 AEJ 489 plakalı motosiklet, Kaşyukarı Mahallesi Çifteler Caddesi'nden çıkış yapan ehliyetsiz sürücü İ.Y. (16) idaresindeki 32 YN 018 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan motosikletler çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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