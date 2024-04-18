Isparta'da akşam namazı için camiye giden adam, namaz esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 14 Nisan tarihinde Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Devlethan Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam namazı için camiye giden Barış Aşık, cemaatle birlikte namaza durdu. Namaz kılarken kalp krizi geçirerek bir anda yere Barış Aşık'a ilk müdahaleyi cemaatte bulunan 2 kişi yaptı. Camii cemaatinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aşık, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Barış Aşık'ın kalp krizi geçirdiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cemaatle saf tutan Barış Aşık, ayaktayken bir anda yere yığılması ve cemaatte bulunan 2 kişinin namazı bırakarak müdahalede bulunduğu anlar yer aldı. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Namazda Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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