Isparta\'da okul binasında çıkan yangın söndürüldü

Isparta'da bir okul binasının çatı katında çıkan ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Eğirdir Sağlık Meslek Lisesi binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kullanılamayan ve elektrikleri kesik olan binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye, sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri takviye olarak gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın boş olması sebebiyle çıkan yangında şans eseri yaralanan olmadı.
Öte yandan, ekipler tarafından yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA
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