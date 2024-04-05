Isparta\'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Emre Mahallesi 123 Cadde ile 125 Cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Ö. idaresindeki 32 AAP 200 plakalı otomobil ile Ali Can Ö. hakimiyetinde olan 32 YA 925 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü cadde üzerinde bulunan binanın bahçesine düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali Can Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatılırken motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ISPARTA
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