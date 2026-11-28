Isparta'da patpat ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Isparta- Burdur dağ yolu Gelincik köyü yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Halil İbrahim K.'nin kullandığı 32 ACS 790 plakalı otomobil, Mehmet Ç.'nin kullandığı patpat aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin önü büyük hasar alırken, patpat yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim K., otomobilde bulunan Mehmet Y. ve Koray Ö. ile patpat sürücüsü Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulanslarla Isparta'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.