Isparta\'da Otomobil Kanala Uçtu, İki Yaralı

Isparta'da kontrolden çıkarak kanala uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gökçay Mesireliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sude G. idaresindeki 07 EZS 98 plakalı Stellantis marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki taşkın koruma kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sude G. ile araçtaki 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA