Isparta\'da Otomobilin Motor Kısmına Giren Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Isparta'da otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri dakikalarca uğraşarak çıkardı.

Olay, Isparta'nın merkeze bağlı Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilin motor kısmına kedi girdi. Aracı çalıştırdıktan sonra kediyi fark eden otomobil sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dakikalarca süren çalışmaları sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarılarak annesinin yanına bırakıldı. - ISPARTA