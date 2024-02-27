Isparta'da Otomobilin Radyatör Hortumu Patladı, Kadın ve Çocuk Kendini Dışarı Attı - Son Dakika
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Isparta'da Otomobilin Radyatör Hortumu Patladı, Kadın ve Çocuk Kendini Dışarı Attı

Isparta\'da Otomobilin Radyatör Hortumu Patladı, Kadın ve Çocuk Kendini Dışarı Attı

Isparta'da bir otomobilin radyatör hortumu patladı ve yoğun buhar yükseldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın ve çocuk, korkuyla birlikte otomobilden atlayarak kendilerini dışarıya attı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yoğun buhar kontrol altına alındı.

27.02.2024 10:16  Güncelleme: 10:19
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Isparta'da otomobilin radyatör hortumunun patlaması sonucu oluşan yoğun buhar korkuya neden oldu. Otomobildeki kadın yolcu ve çocuk kendini bir anda dışarı atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstiklal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Öztaş idaresindeki 64 DA 888 plakalı Fiat Tempra marka otomobilin radyatör hortumu patladı. Atatürk Bulvarı istikametinden Özkanlar Kavşağı yönüne seyir halinde olan otomobilde patlama sonucu yoğun buhar yükseldi. O esnada otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kadın ve yanındaki çocuk bir anda kendilerini otomobilden attı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yoğun buhar kontrol altına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde kadın ve çocuğun bir anda kendini dışarıya attığı, belirli bir süre otomobilin bulunduğu alanda bekledikleri ve çevrede bulunan İhlas Pazarlama mağazasına girdikleri yansıdı. Görüntülerde, korku sebebi ile ağlayan çocuğun iş yeri çalışanı tarafından su verilerek sakinleştirildiği anlar yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Otomobilin Radyatör Hortumu Patladı, Kadın ve Çocuk Kendini Dışarı Attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Otomobilin Radyatör Hortumu Patladı, Kadın ve Çocuk Kendini Dışarı Attı - Son Dakika
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