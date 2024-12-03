Isparta\'da Park Halindeki Araba Yandı

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Isparta'da park halindeki bir otomobilin motor bölümünde başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında otomobilin bir kısmı tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Gülistan Mahallesi 2818 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Deregümülü'ye ait 32 AD 266 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, otomobilin bir kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ISPARTA