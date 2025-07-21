Isparta\'da Polis Denetimi: 29 Şahıs Yakalandı

Isparta genelinde son 1 haftada gerçekleştirilen polis denetimlerinde 33 bin 421 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı. Denetimlerde ruhsatsız silah ele geçirilirken, 2 binden fazla sürücüye ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde önemli sonuçlar elde edildi. Yapılan uygulamalarda 33 bin 421 şahıs sorgulanırken, arama kaydı bulunan 29 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Denetimlerde ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 20 bin 333 araç denetime tabi tutuldu. Kurallara uymayan 2 bin 121 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. - ISPARTA