Isparta'da Sentetik Kannabinoid Yakalandı

Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri), 10 Ağustos Pazar günü Çünür Mahallesi 102. Cadde üzerinde yaptığı çalışma kapsamında bir şahıstan 175 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA