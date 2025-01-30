Isparta\'da Silah Operasyonu

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Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir şahsın evine düzenlediği operasyonda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, bin 236 tabanca mermisi, 25 kartuş ve 4 şarjör ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir şahsın evinde yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 adet ruhsatsız toplu tabanca, bin 236 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 25 adet kartuş ve 4 adet şarjör bulundu. - ISPARTA