Isparta\'da snowboard yapan doktor kayalıklarda mahsur kaldı, JAK ekipleri tarafından kurtarıldı

Isparta'da snowboard yaptığı esnada kayalıklarda mahsur kalan doktor, JAK ekiplerince kar motosikleti ile kurtarıldı.
Olay, Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte snowboard yapmaya gelen Anıl Eren isimli doktor, snowboard yaptığı esnada kayalıklarda mahsur kaldı. Durumu fark eden arkadaşlarının Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen JAK ekipleri doktoru mahsur kaldığı yerden 1 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Kar motosikleti ile ambulansa götürülen doktora Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
Öte yandan, doktor Anıl Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA
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