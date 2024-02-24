Isparta'da snowboard yapan doktor kayalıklarda mahsur kaldı, JAK ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta'da snowboard yapan doktor kayalıklarda mahsur kaldı, JAK ekipleri tarafından kurtarıldı

Isparta\'da snowboard yapan doktor kayalıklarda mahsur kaldı, JAK ekipleri tarafından kurtarıldı

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde snowboard yapan doktor Anıl Eren, kayalıklarda mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kar motosikleti ile kurtarılan doktora sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Doktorun sağlık durumu iyi.

24.02.2024 20:13
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Isparta'da snowboard yaptığı esnada kayalıklarda mahsur kalan doktor, JAK ekiplerince kar motosikleti ile kurtarıldı.

Olay, Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte snowboard yapmaya gelen Anıl Eren isimli doktor, snowboard yaptığı esnada kayalıklarda mahsur kaldı. Durumu fark eden arkadaşlarının Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen JAK ekipleri doktoru mahsur kaldığı yerden 1 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Kar motosikleti ile ambulansa götürülen doktora Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Öte yandan, doktor Anıl Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da snowboard yapan doktor kayalıklarda mahsur kaldı, JAK ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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