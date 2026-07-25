Isparta\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gökçay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 34 PMJ 726 plakalı Opel marka otomobil, 123. Cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Kazada sürücü Y.B., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.