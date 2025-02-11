Isparta\'da Trafik Denetimi: 11 Sürücüye Ceza

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Isparta'da polis ekiplerince 213 şahıs ve 119 araç kontrol edildi, 11 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 21.00-22.00 saatleri arasında Narkoalan ve Trafik Uygulaması gerçekleştirildi. 13 ekiple yapılan denetimlerde 213 şahıs ile 119 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 11 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti. - ISPARTA