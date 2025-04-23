Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Isparta\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Isparta'da halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

23.04.2025 21:19
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Isparta'da yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Isparta'nın Çünür Mahallesi Çünür Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Kaya (29) yönetimindeki 32 AEP 850 plakalı Opel marka otomobil, 102. Cadde üzerinde yolcu almak için duran İsa Y. idaresindeki 32 HO 1085 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yusuf Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. (29), Burak T. ve otobüs sürücüsü İsa Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan Yusuf Kaya, durumu ağır olduğu için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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