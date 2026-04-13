Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 33 Şüpheli
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 33 Şüpheli

Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonları: 33 Şüpheli
13.04.2026 09:35
Isparta'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Isparta'da bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 05–11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 21 ayrı yakalama olayı meydana geldi. Yapılan operasyonlarda 6 bin 81 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 15,01 gram metamfetamin, 0,77 gram esrar ve 34 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 33 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 29 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", 4 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlarından işlem gerçekleştirildi. Adli işlemler sonucunda 4 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Öte yandan, çalışmalar kapsamında 11 aranan şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi de ceza infaz kurumuna gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Isparta, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 33 Şüpheli - Son Dakika

SON DAKİKA: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 33 Şüpheli - Son Dakika
