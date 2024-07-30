Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Isparta'da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya'dan Afyonkarahisar'a 2 şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. İhbarın ardından harekete geçen ekiplerin Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 2 şahsın bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada 60 gram esrar, 5 gram eroin ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA