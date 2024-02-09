Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şahıs Tutuklandı

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Isparta'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda malzeme ele geçirilerek, 4 şahıs tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan, 13 şüpheli hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 4'ü sevk edildiği adli makamlar tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Ayrıca, operasyon çerçevesinde 8 ikamet, 1 iş yeri, 6 araç ve şüpheli şahısların üstlerinde yapılan aramalarda; 46 parça halinde satışa hazır 33,14 gram uyarıcı nitelikli madde, 2 parça halinde satışa hazır 5,28 gram halüsinojen nitelikli madde, 11 parça halinde 149 kullanımlık kağıda emdirilmiş halüsinojen nitelikli madde, 1 adet uyarıcı nitelikli hap, 1 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 14 adet fişek, 7 adet sahte 200 TL banknot ele geçirildi. - ISPARTA