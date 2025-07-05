Isparta'da Uyuşturucu Suçluları Yakalandı

Isparta'da polis, haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 aranan şahsı yakaladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA